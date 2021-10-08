Фондовые торги в России начались в пятницу разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, затем рынок ушел в минус.

Индекс Мосбиржи на самом старте торгов составил 4 233,58 пункта после закрытия предыдущих торгов на отметке 4 228,02. На 10:09 мск он прибавлял 0,15%.

Индекс РТС в первую минуту сессии двинулся вниз — к отметке 1 852,83 пункта с 1 853,99 на предыдущем закрытии. Затем он выходил в «зеленую зону», но уже к 10:09 терял 0,03%.

По состоянию на 10:13 индекс Мосбиржи сократил прирост до 0,5%, а индекс РТС ускорил снижение до 0,12%.

К 10:21 уже оба индикатора были в минусе: индекс Мосбиржи — на 0,26%, индекс РТС — на 0,47%, значения составляли 4 216,82 и 1 845,36 пункта соответственно.

Между тем аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указала перед началом сессии в РФ, что «внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны». Она предположила, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не оставят попыток подняться выше, при этом рост на фоне восстановления цен на «черное золото» возможен в том числе в эмитентах нефтяного сектора».

«Во второй половине сессии, однако, все рисковые активы могут оказаться под понижательным давлением в случае сильного отклонения данных по занятости в США от прогнозов. Американский рынок накануне отступил от сопротивлений, а российский находится в зоне перекупленности, что предупреждает о рисках коррекции. С дивидендным гэпом в пятницу начнут торги акции «Акрона», «Новатэка», «Полюса» и «Роснефти», — говорится в комментарии.



Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также высказал мнение перед стартом торгов, что «крепость цен на нефть и стабильный внешний фон продолжат оказывать поддержку российскому рынку и сегодня, что позволит ему временно переписать исторические максимумы».