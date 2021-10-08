Московский Индустриальный Банк улучшает условия накопительных счетов. Изменения вступают в силу с 8 октября, уточняется в сообщении банка.

Так, существенно увеличится доходность (максимум на 0,5 процентного пункта) накопительного счета «Доверие в плюс». Ставки варьируются в зависимости от минимальной суммы остатка на счете за расчетный месяц: при сумме до 500 тыс. рублей — 4,9% годовых, от 500 тыс. до 750 тыс. включительно — 7%, от 750 тыс. до 1,5 млн включительно — 5,2%, от 1,5 млн рублей — 0,01% годовых.

Максимальная ставка по накопительному счету «Будь в плюсе» теперь составляет 5,5% годовых при условии остатка на счете в течение расчетного периода не менее 50 тыс. рублей. При сумме минимального остатка в расчетном периоде меньше 50 тыс. рублей действует ставка 4,75%.

Предложение актуально как для новых, так и действующих клиентов МИнБанка. Все остальные условия остаются без изменений.



При этом до 31 октября 2021 года в МИнБанке действует акция «Сезон комфорта», в рамках которой новые клиенты могут открыть накопительный счет «Будь в плюсе» с повышенной процентной ставкой (до 6% годовых).