Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка», указывает компания DeviceLock — производитель систем борьбы с утечками данных. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

Как говорится в сообщении компании, эксперты DeviceLock проанализировали информацию более чем о 50 звонках и изучили методички, найденные правоохранительными органами в «криминальном кол-центре» в Киеве.

Авторы исследования выяснили, что мошенники «постепенно уходят от использования банковских баз данных», подорожавших из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.

Как поясняет гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко, преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», привязанного к паспортным данным. Чтобы предотвратить хищение, потенциальной жертве нужно назвать номера своих банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счет. При этом человека просят не сообщать о звонке, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс.

«Слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — отметил Томашко.

Гендиректор DeviceLock рекомендует в таких случаях закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. По его словам, не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные.



«Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку», — подчеркнул Томашко.