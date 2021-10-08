Спрос на аренду квартир в России за последние два года вырос почти вдвое, выяснила дочерняя компания «Сбера» «СберСтрахование». Каждая 12-я семья сегодня рассматривает возможность арендовать жилье для себя или близких, при этом сдает жилье или знает людей, которые этим занимаются, каждый шестой россиянин.

Опрос, проведенный в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек, показал, что 7,7% семей сейчас рассматривают возможность арендовать квартиру для себя или своих близких. Это на 83% больше, чем в 2019 году: тогда вопрос был актуален для 4,2% опрошенных.

В основном жилье хотят снять для того, чтобы жить ближе к работе (43% респондентов), вместо отелей во время путешествий (18%), для начала самостоятельной жизни без родителей (13%), улучшения жилищных условий (12%) или из-за учебы в другом городе (8%).

Лидерами по спросу на аренду жилья сейчас являются Красноярск (здесь возможность аренды рассматривают 15% семей), Владивосток (13%), Хабаровск (13%), Томск (11%), Иркутск, Новосибирск (по 10%), Барнаул, Москва и Кемерово (по 9%), Екатеринбург, Краснодар, Новокузнецк, Омск и Тюмень (по 8%).

Возможностью снять квартиру в Москве интересуются 1,1% семей, проживающих в других регионах, в Санкт-Петербурге — 0,6% семей. Наибольший спрос на аренду квартир в Москве отмечен среди жителей Махачкалы (2,1%), Рязани (1,7%), Астрахани (1,5%), Пензы и Липецка (по 1,4%). Больше всего желающих снять квартиру в Петербурге живут в Хабаровске (1,2%), Владивостоке (1,3%), Красноярске (1,1%), Тюмени (0,7%) и Новокузнецке (0,6%).

В основном россияне ориентируются на однокомнатные квартиры: на них сейчас приходится 74% спроса на аренду. При этом площадь желаемой квартиры в среднем составляет 45 кв. м, а в Москве — 51 кв. м.

Средняя стоимость аренды жилья, которую россияне считают приемлемой для себя, составляет 16,3 тыс. рублей в месяц по стране в целом. Больше респонденты готовы платить за квартиры только в Москве и ближайшем Подмосковье (25,9 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (20,4 тыс.), Ижевске (19,5 тыс.), Махачкале (18,9 тыс.) и Казани (16,8 тыс. рублей). Самый низкий ориентир по уровню арендной платы — у жителей Пензы (8,8 тыс. рублей в месяц), Томска (9,6 тыс.), Оренбурга, Самары, Воронежа, Барнаула (по 10,2 тыс.), Омска (10,3 тыс.) и Кемерово (10,7 тыс. рублей).

При выборе квартиры для 72% респондентов определяющим фактором является приемлемая цена, для 14% — транспортная доступность. При этом 3,2% хотели бы снять жилье в хорошем новом доме или после ремонта, а 2,8% — найти квартиру в безопасном районе со школами и магазинами.

Исследование показало, что в среднем по стране у 16,7% респондентов есть друзья и знакомые, которые сдают квартиры в долгосрочную или краткосрочную аренду. Самое большое предложение съемного жилья сейчас в Красноярске (28,7%), Хабаровске (25%) и Томске (22,1%). Чуть меньше показатели в Москве (21,9%), Пензе (20,4%), Новосибирске (18,5%), Астрахани (18,4%), Кемерово (18,2%), Барнауле, Саратове (по 17,7%), Санкт-Петербурге (17,3%).



«Согласно нашему опросу, квартиры, предназначенные для сдачи в аренду, страхуются заметно чаще, чем недвижимость для собственного проживания. Сейчас в среднем по России застраховано 12,8% съемных квартир, тогда как защита обычного жилья находится на уровне примерно 7%», — обращает внимание директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» СберБанка Денис Кузьмин, напоминая, что у «Сбера» есть программа-конструктор «Защита дома», которую клиент может сформировать под свои нужды.