Стратегическая инициатива «Госуслуги онлайн» позволит к 2024 году оказывать в онлайн-формате все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, комментируя решение Кабмина о запуске 42 новых стратегических инициатив.

Чернышенко пояснил, что проект «Госуслуги онлайн» нацелен на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также на расширение количества услуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде. Инициатива обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах РФ, тем самым повысит их доступность и прозрачность предоставления для граждан.

«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Отмечу, что для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, то есть обращаясь лично, такая возможность сохраняется», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделения госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Исключается привязка к месторасположению и времени работы. Со своей стороны госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов граждан, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги. Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ, отметил вице-премьер.

При этом за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг вся история обращений будет сохранена в личном кабинете на «Госуслугах», что в дальнейшем упростит обращение по аналогичным запросам, указал он.

Чернышенко отметил, что инициатива «Госуслуги онлайн» подразумевает фундаментальное изменение формата предоставления и получения госуслуг, что обеспечивает повышение цифровой зрелости государственного управления.