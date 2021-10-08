Инфраструктурные облигации объемом 20 млрд рублей планируется выпустить до конца 2021 года, всего на этот инструмент до 2024 года предусмотрено 150 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительства РФ.
«В 2021 году планируется выпуск облигаций в объеме 20 миллиардов рублей, а всего «инфраструктурным меню» на финансирование этим финансовым инструментом до 2024 года заложено 150 миллиардов рублей», — отметил он.
Вице-премьер сообщил, что уже одобрены заявки Челябинской и Тульской областей на использование облигаций для строительства инфраструктуры, предварительное положительное заключение межведомственной комиссии получила и Тюменская область.
Минстрой России предложил расширить число организаций, которым разрешено выпускать облигации для финансирования строительства инфраструктуры под жилую застройку, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, обсуждается допуск к программе банков с долей государственного участия более 50%, передает ТАСС.
Как отметил президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов, слова которого приводит пресс-служба, механизм инфраструктурных облигаций позволит снизить стоимость средств, привлекаемых на строительство сетей, а также будет стимулировать застройщиков осваивать новые территории.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ВымпелКом-1-об
ВымпелКом
|
78.91%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-4-об
ВымпелКом
|
33.48%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-2-об
ВымпелКом
|
27.82%
|
16.03.2020
погашение
|Купить
|
ДОМ.РФ-18-об
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
|
25.84%
|
15.10.2021
погашение
|Купить
|
Башнефть-4-об
Башнефть
|
21.29%
|
08.02.2019
погашение
|Купить