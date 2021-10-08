Инфраструктурные облигации объемом 20 млрд рублей планируется выпустить до конца 2021 года, всего на этот инструмент до 2024 года предусмотрено 150 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительства РФ.

«В 2021 году планируется выпуск облигаций в объеме 20 миллиардов рублей, а всего «инфраструктурным меню» на финансирование этим финансовым инструментом до 2024 года заложено 150 миллиардов рублей», — отметил он.

Вице-премьер сообщил, что уже одобрены заявки Челябинской и Тульской областей на использование облигаций для строительства инфраструктуры, предварительное положительное заключение межведомственной комиссии получила и Тюменская область.

Минстрой предложил расширить круг организаций по выпуску инфраструктурных облигаций Минстрой России предложил расширить число организаций, которым разрешено выпускать облигации для финансирования строительства инфраструктуры под жилую застройку, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, обсуждается допуск к программе банков с долей государственного участия более 50%, передает ТАСС.

Как отметил президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов, слова которого приводит пресс-служба, механизм инфраструктурных облигаций позволит снизить стоимость средств, привлекаемых на строительство сетей, а также будет стимулировать застройщиков осваивать новые территории.