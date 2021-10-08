В Перми организатор и члены преступной группы осуждены за участие в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 5 млрд рублей и получением преступного дохода на сумму более 170 млн. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы и восьми ее участников — жителей Пермского края рассмотрел Ленинский районный суд Перми. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ, — в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установлено, что обвиняемые, объединившись в организованную преступную группу, с 2014 по апрель 2016 года совершили ряд незаконных финансовых операций на сумму свыше 5 млрд рублей посредством использования подконтрольных организаций (фирм-однодневок) и индивидуальных предпринимателей, при этом они извлекли доход в сумме не менее 170 млн рублей. «В частности, члены организованной группы создавали условия субъектам экономической деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики, что позволило злоумышленникам уклониться от уплаты налогов и извлечь для себя материальную выгоду», — поясняется в релизе краевой прокуратуры.

Суд приговорил организатора группы к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к штрафу в 1 млн рублей. Соучастники получили условные сроки (от трех до четырех лет) со штрафами от 250 тыс. до 700 тыс. рублей.



Приговор в законную силу пока не вступил.