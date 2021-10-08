Количество ипотечных кредитов, выданных на строительство индивидуального дома, может достигнуть 500 тыс. к 2030 году в РФ. Такая цель предусмотрена стратегической инициативой «Мой частный дом», сообщается в Telegram-канале правительства России. Предполагается, что к этому же сроку суммарный дополнительный прирост объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составит 60 млн кв. м.

К 2024 году будет запущено массовое индивидуальное жилищное строительство: все вопросы оформления возьмет на себя профессиональный застройщик, а не собственник, и все документы переведут в электронный вид.

Программу льготной ипотеки в России под 7% планируется распространить на ИЖС Программу льготной ипотеки на новостройки по ставке 7% годовых планируется распространить на индивидуальное жилищное строительство, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Инициатива «Мой частный дом» направлена на упрощение процедур по получению земельного участка для ИЖС на льготных условиях, оптимизацию процессов комплексного ИЖС и формирование банка земельных участков. Кроме того, предусмотрены поддержка застройщиков по подключению к инженерным сетям через региональных операторов ИЖС, ипотечные продукты для строительства частного дома, а также эскроу-счета для финансирования комплексного ИЖС.