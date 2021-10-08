Инфраструктурой доступа к Интернету к 2024 году будут обеспечены 100% всех новых дорог и жилых домов, введенных в эксплуатацию. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«К 2024 году 100% всех новых дорог и вновь введенных в эксплуатацию жилых домов будут обеспечены инфраструктурой доступа к Интернету. К этому времени сети LTE покроют 80% федеральных дорог, 100% населенных пунктов с численностью более 2 тысяч человек. А к 2030 году уже вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что такого результата получится достичь благодаря реализации стратегической инициативы «Доступ к Интернету», утвержденной на заседании правительства 7 октября.

Как отметил Чернышенко, правительство поэтапно решает задачу обеспечения качественным Интернетом всей территории России. На самых труднодоступных и малонаселенных территориях связь будет организована за счет спутниковой группировки. При реализации инициативы планируется использование телекоммуникационного оборудования российского производства.

«Правительство уделяет приоритетное внимание переводу «Госуслуг» в электронный формат, созданию цифровых решений, которые делают жизнь граждан и бизнеса комфортнее. Без качественного доступа к Интернету воспользоваться этими сервисами невозможно. Поэтому стратегическая инициатива правительства призвана обеспечить высокоскоростной Интернет в труднодоступных, малочисленных территориях, вдоль трасс и, как обязательная опция, во всех строящихся многоквартирных домах. Самым масштабным проектом является запуск спутниковой группировки, которая призвана покрыть самые сложные с географической точки зрения точки на карте России», — пояснил Чернышенко.



По словам вице-премьера, важнейшим социальным эффектом станет новое качество жизни людей независимо от места их проживания. Они смогут получать государственные и коммерческие услуги дистанционно: совершать в онлайн-формате покупки, сделки, а также пользоваться передовыми цифровыми сервисами для работы и обучения. «Бесперебойная связь на территории проживания также является залогом безопасности человека», — подчеркнул Чернышенко.