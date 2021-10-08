«Умную» цифровую экосистему строительной отрасли планируется создать к 2030 году в рамках стратегической инициативы «Новый ритм строительства», сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«В планах — к 2030 году сформировать «умную» цифровую экосистему строительной отрасли. Это означает не только перевод всех услуг в исключительно электронный вид, но и беспрепятственный доступ как предпринимателей, так и жителей к суперсервису «Цифровое строительство» во всех регионах», — говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов — до 2024 года и до 2030 года. Проекты разделены на шесть ключевых направлений: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей.