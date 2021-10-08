«Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор для пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнеров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества. Размер сбора определяется алгоритмом с учетом ряда параметров и может отличаться от региона к региону», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, в настоящее время размер сбора начинается от 9 рублей. В Москве он составляет 29 рублей с заказа.

В компании добавили, что сервисный сбор является общемировой практикой в сфере таких услуг.



Весной сервисный сбор для пользователей ввела компания Delivery Club.