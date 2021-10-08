Средняя стоимость билета в кинотеатрах по итогам недели с 30 сентября по 6 октября 2021 года достигла 304,8 рубля, на таком высоком уровне цены до этого были только в декабре 2015 года в преддверии новогодних праздников, пишет РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), уточняя, что, по мнению экспертов, это не предел.

Отмечается, что на прошедшей кинонеделе (традиционно начинается в четверг, когда, как правило, в прокат выходят премьеры) кинотеатры посетили 5,1 млн человек. Большее число зрителей — 7,4 млн — было зафиксировано только в новогодние праздники с 31 декабря 2020 года по 6 января 2021 года.

Текущая зафиксированная средняя стоимость кинобилетов является самой высокой за последние шесть лет, если не считать данные ЕАИС за апрель — май 2020 года. Тогда, например, система зафиксировала на неделе со 2 по 8 апреля среднюю стоимость билета 553,2 рубля, с 7 по 13 мая — 433,8 рубля, с 21 по 27 мая — 368,2 рубля, с 11 по 17 июня — 373 рубля. Но в апреле, в самый разгар пандемии коронавируса, по всей стране был введен режим самоизоляции, все кинотеатры были закрыты. Система могла отражать либо сведения о заранее сделанных предпродажах, либо о единичных случаях работы отдельных заведений, а также сведения о возродивших в мае свою деятельность в отдельных регионах автокинотеатрах.

В МЭР рассказали о предстоящем росте цен на непродовольственные товары К концу года больше всего вырастут цены на непродовольственные товары: инфляция в этом секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития. На втором месте окажутся продовольственные товары без учета овощей и фруктов: в декабре цены на них увеличатся на 6,6%.

Если не учитывать эти данные, до 2020 года средняя стоимость билетов не превышала 280 рублей. Максимумы всегда приходились на майские праздники: в 2019 году это были 279,8 рубля, в 2018 году — 278,3 рубля, в 2017 году — 276,6 рубля, в 2016-м — 271,7 рубля. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году. Накануне новогодних праздников, с 17 по 23 декабря, средняя цена билета достигла 309,3 рубля.

Ценовая политика зависит от финансового состояния населения в каждом отдельно взятом регионе, указывает представитель сети кинотеатров «Люксор». Самая высокая средняя стоимость билета по сети за сентябрь была 320 рублей, самая низкая — 160 рублей. В части кинотеатров цена либо не изменилась вовсе, либо незначительно увеличилась после завершения локдауна. Подорожание билетов в целом в «Люксоре» связали с выходящими блокбастерами, а также с повышенным спросом со стороны аудитории. У «Каро Фильм», как заверили в пресс-службе этой сети, «роста цен на билеты нет».

По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, за последние пять лет при совокупной инфляции более 26% повышение стоимости билетов составило лишь 8%. Если сравнить расценки в разных странах, то Россия даже не входит в первую десятку и находится на уровне Бразилии, где ВВП на душу населения почти в 1,5 раза ниже (10 тыс. долларов против 6,8 тыс. долларов, по данным за 2020 год). Например, в Испании средняя стоимость билета равна 7,3 доллара (около 524 рублей). Справедливая средняя цена за один киносеанс в России, по оценкам «Бюллетеня кинопрокатчика», составляет 360 рублей.