Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) назначило Шакира Джалали на должность главы Национального банка. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в пятницу на своей странице в Twitter представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

По его словам, Джалали «имеет докторскую степень в области исламского банкинга». Как информировало агентство Bakhtar, он уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. Радикалы 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.