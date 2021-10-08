Рубль в сентябре укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют; квартальная динамика российской национальной валюты также была положительной, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — сентябре 2021 года» .

По номинальному курсу рубль в сентябре укрепился к доллару по сравнению с августом этого года на 1%, по реальному — на 1,3%. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2020 года рубль укрепился к доллару по номинальному курсу на 1,6%, по реальному — на 2,1%.

В III квартале по сравнению со II кварталом текущего года рубль также улучшил свои позиции к доллару: по номинальному курсу — на 1%, по реальному — на 0,7%.

В январе — сентябре 2021 года рубль оказался слабее по отношению к доллару, чем в аналогичный период 2020-го, на 4,6% по номинальному курсу и на 2,9% по реальному.

Средний номинальный курс доллара в сентябре текущего года составил 72,89 рубля против 73,59 рубля в августе. Средний курс за III квартал — 73,47 рубля за доллар против 74,2 рубля во II квартале этого года. Средний курс с начала текущего года — 74 рубля за доллар.

Укрепление рубля к евро в сентябре по отношению к предыдущему месяцу составило 0,8% по номинальному курсу и 1,2% по реальному. По сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано укрепление на 4,8% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 6,8%. Квартальное усиление рубля к евро составило 3,1% и 3,4% соответственно.

В январе — сентябре 2021 года номинальный курс рубля к евро снизился на 10,5% в годовом выражении, реальный — на 6,8%.

Средний номинальный курс евро в сентябре 2021-го составлял 85,94 рубля против 86,63 рубля в августе, в III квартале — 86,65 против 89,37 рубля за предыдущий трехмесячный период. Средний номинальный курс за девять месяцев — 88,56 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в сентябре по сравнению с августом этого года на 0,9%, реальный, по оценке, — на 1,2%. По сравнению с декабрем 2020-го укрепление рубля составило 3,5% и 5% соответственно, квартальное — 2,1% и 2,4%. Ослабление нацвалюты за девятимесячный период по сравнению с январем — сентябрем прошлого года равнялось 7,6% по номинальному курсу и оценивается в 5,1% по реальному.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2021 году на базе курсов валют 41 ключевого торгового партнера РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами страны сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. В 2020-м показатель рассчитывался на базе курсов валют 43 стран, а пятое место занимала Италия.