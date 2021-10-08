В России в ноябре может возобновиться рост цен на картофель. Об этом заявил агентству «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

По его словам, ожидаемое продолжение роста потребительских цен на картофель в России обусловлено множеством факторов, большинство из которых носят устойчивый характер. Резкий рост цен в этом году в основном связан с низкой урожайностью картофеля из-за неудовлетворительных погодных условий в основных регионах-производителях. При этом можно ожидать некоторого сезонного снижения потребительских цен на картофель в октябре.

«Однако с ноября может возобновиться рост цен — более высокими темпами по сравнению с сентябрем, — который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период», — отмечает эксперт.

Такой устойчивый рост цен на картофель имеет несколько причин, поясняет Рамазанов.

Во-первых, наблюдается необратимое сокращение посевных площадей под выращивание картофеля по причине растущей привлекательности производства зерна: к 2021 году доля посевных площадей под картофель сократилась почти в 2,5 раза по сравнению с 2000 годом.

Во-вторых, быстрыми темпами сокращается доля населения, занятого овощеводством, что отрицательно сказывается на балансе внутренних ресурсов картофеля в стране. Эти потери не компенсируются сельскохозяйственными организациями.

В-третьих, в отличие от промышленной переработки, в продажах свежего картофеля в розничной торговле увеличивается доля импортируемой продукции, особенно ранних и столовых сортов картофеля, хотя доля импортного картофеля в общем балансе ресурсов не превышает 3,3%.



«Устойчивые темпы роста цен на картофель и многие другие сельскохозяйственные культуры обусловлены также растущими ценами на энергоносители, потребность в которых увеличивается по всему миру», — заключил Рамазанов.