ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 9 октября.

Курс доллара понизился на 29,72 копейки, составив 71,9882 рубля (72,2854 рубля на 8 октября). Курс евро снизился на 48,05 копейки, до 83,1248 рубля (83,6053 рубля на 8 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 14:21 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 31 копейку и составил 72,01 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 42 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 83,24 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 71,73—72,06 рубля за доллар и 82,84—83,32 рубля за евро.