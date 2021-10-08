Ассоциация банков России проведет VII Банковскую юридическую конференцию «Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности» 25—26 ноября 2021 года в Москве.

В конференции традиционно принимают участие докладчики из Банка России, Госдумы, Минфина России, Минюста России, ведущих юридических центров и компаний, ученые-правоведы.

Цель конференции — обсудить с участием руководителей банковских юридических служб, представителей регулятора, органов государственной власти и научной общественности новые вызовы и возможности банковской отрасли в условиях цифровой трансформации, обменяться мнениями и передовым опытом по актуальным правовым вопросам.

Базовый вектор обсуждения на конференции в текущем году — правовые риски в условиях перезапуска экономики.

Участники конференции обсудят вопросы независимых гарантий, юридические риски корпоративного кредитования и кредитования физлиц, перспективы внедрения цифрового рубля, участие банков в выпуске и обращении цифровых финансовых активов, проблемы взаимодействия банка с клиентами-должниками, регулирование искусственного интеллекта и обращения персональных данных, новеллы 115-ФЗ, а также вопросы банковской деятельности в условиях международных санкций.