Мосбиржа подала в Арбитражный суд Москвы иск к НП РТС в целях обязать ответчика заключить договор о предоставлении рыночных данных «СПБ Биржи». Определение о принятии искового заявления к производству размещено на сайте суда.

«НП РТС является дистрибьютором маркет-даты «СПБ Биржи» и представляет ее на условиях публичной оферты, то есть обязуется заключить договор с любым желающим. Тем не менее запросы Московской биржи уже длительное время остаются без ответа», — пояснили в пресс-службе торговой площадки.

«После безуспешных попыток получения маркет-даты со стороны НП РТС Московская биржа была вынуждена пойти на крайние меры и подать иск в суд. К сожалению, на сегодня мы не видим других возможностей для отстаивания своих прав и интересов участников российского биржевого рынка», — добавили в пресс-службе Мосбиржи.

Площадка производит торги разными классами активов, для чего получает рыночные данные с разных бирж.