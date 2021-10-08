Компания Forward Leasing, входящая в группу Home Credit и предоставляющая физическим лицам услуги лизинга смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники, предложила пользователям флагманских смартфонов от Samsung опцию Super Upgrade.

«Теперь апгрейд смартфона можно будет совершить абсолютно бесплатно — даже при наличии повреждений. Мы не будем обращать внимание ни на царапины, ни на сколы или вмятины — главное, чтобы смартфон был не разбит и оставался в рабочем состоянии», — поясняет генеральный директор Forward Leasing Алексей Гуров, чьи слова приводятся в релизе компании.

Как уточняется, программа распространяется на модели Samsung S20 FE, S21, S21+ и S21 Ultra.

«Оформить заказ на смартфон можно только с доставкой, в рамках двухлетней программы подписки Samsung со сниженным ежемесячным платежом — от 1 978 рублей в месяц. Также теперь можно совершить ранний апгрейд смартфона бесплатно при подключении опции Super Upgrade. Договор оформляется на два года, ранний апгрейд доступен после внесения 12 платежей», — указано в сообщении.

Клиенты могут выбрать одну из двух опций сервисной программы: одну замену экрана в течение первого года или две замены экрана на срок договора.



Итоговый размер ежемесячного платежа зависит от модели смартфона и выбранного типа программы защиты экрана. «Например, финальная стоимость по программе Super Upgrade на Samsung S20 FE и одной замене экрана в первый год составит 1 978 рублей в месяц, а при двух заменах экрана за весь срок договора — 2 187 рублей в месяц. В то же время за модель Samsung S21 (с памятью 128 ГБ), оформленную по программе Forward, пользователь заплатит всего 2 760 или 2 968 рублей соответственно», — указывают в компании.