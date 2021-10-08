Трейдера из Амурской области, потерявшего доверенные ему чужие деньги и осуществившего ряд незаконных действий, задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД.

Как следует из материалов правоохранителей, под следствием оказался 26-летний житель Благовещенска. Установлено, что он занимался трейдерской деятельностью на одной из биржевых площадок.

«С августа 2019 года к нему стали обращаться знакомые с просьбой помочь им заработать на торгах. Мужчина согласился, заключил с ними инвестиционные договоры, создал личные аккаунты на биржевой площадке. В связи с тем, что амурчанин не успевал вести деятельность по всем аккаунтам одновременно, он воспользовался так называемым «торговым советником» — услугой одной из компаний, позволяющей вести торговлю в автоматическом режиме. Это повлекло причинение убытков его клиентам. Скрыв от них данное обстоятельство, подозреваемый тайно перевел все активы с аккаунтов потерпевших на свой, надеясь заработать и вернуть им деньги. Однако за допущенные нарушения правил биржи его аккаунт был заблокирован. Гражданин лишился всех вложений, перестал выходить на связь с вкладчиками и покинул город», — рассказали в полиции.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 32,5 млн рублей. Возбуждено пять уголовных дел.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, а также получили информацию о его возможном местонахождении. Мужчину сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с оперативниками СОБР управления Росгвардии обнаружили в Райчихинске, где он скрывался в подполье частного дома своих родственников», — сообщает МВД.



Уголовные дела в отношении фигуранта возбуждены по статье о мошенничестве. Он заключен под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.