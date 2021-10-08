Изменение поведения граждан и постепенное восстановление их сберегательной активности по мере роста ставок позволит несколько сдержать рост потребительского кредитования, считает директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

«С изменением ситуации на денежном рынке, с ростом ставок, в том числе депозитных, мы ожидаем, что население потихонечку будет восстанавливать свою сберегательную активность, в том числе это касается и банковской системы. В результате норма сбережения будет подрастать, и это будет несколько ограничивать (не прекращать, но ограничивать) рост потребления в экономике и тем самым несколько сдерживать и рост потребительского кредитования со стороны банков и микрофинансовых организаций», — сказал Морозов на MFO Russia Forum 2021.

По его словам, в I и II кварталах 2021 года норма сбережения населения существенно снизилась по сравнению с доковидным периодом.

«Население склонно больше тратить из получаемых доходов, чем раньше, большую долю направлять на потребление, при этом больше привлекать кредитов в расчете на рубль доходов, чем раньше», — добавил глава департамента ЦБ.