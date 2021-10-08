Центробанк предложил ввести пятидневный период охлаждения после первого платежа по кредитному договору. Об этом сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков на конференции MFO Russia Forum 2021.
Сейчас период охлаждения при оформлении потребительского кредита составляет 14 дней. Таким образом, даже если 14 дней истекли, а первой оплаты еще не было, то у заемщика есть еще пять дней после нее, чтобы подумать.
«И в этом плане идея, которая предлагалась, – это увеличение периода охлаждения до пяти календарных дней с момента первого платежа по договору, но, соответственно, не менее 14 календарных дней, как это есть и сейчас. В рамках концепции предполагается, что такое увеличение периода охлаждения будет также способствовать большей осознанности действий со стороны заемщиков, а также помогать в ситуации, когда заемщик обратил внимание на свои расходы только при первом платеже, но период охлаждения уже прошел», – отметил Чирков.
Кроме того, ЦБ предложил включать в полную стоимость кредита помимо процентов и суммы основного долга также любые иные платежи заемщика в пользу кредитора и третьих лиц, если эти платежи либо связаны с кредитом, либо осуществляются за дополнительные услуги, которые предоставляются при получении потребительского кредита.
«Это достаточно важная новелла. По сути, она охватывает все те платежи, которые заемщик производит либо в связи с кредитом, либо в связи с дополнительными платными услугами, которые он получает в момент кредитования. Рассчитанный ПСК таким образом представляется наиболее полным и объективно отражающим все расходы заемщика», — подчеркнул представитель ЦБ.
Также Банк России планирует урегулировать ситуацию, когда в договоре прописываются разные значения ПСК, разные процентные ставки. Регулятор предполагает, что в такой ситуации ПСК должен рассчитываться из максимально возможной суммы платежа.
Ранее в сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, предложила ужесточить расчет ПСК для всех видов кредитов, чтобы заемщики могли видеть настоящую стоимость кредита со всеми дополнительными опциями.
Кредиторам следует рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) исходя из максимального значения процентной ставки, за исключением случаев, когда кредитор может повысить ставку из-за несоблюдения заемщиком принятых на себя обязательств по страхованию. При этом стоимость дополнительных услуг, приобретение которых предусматривает уменьшение процентной ставки, также необходимо учитывать в ПСК.