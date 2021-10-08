Центробанк предложил ввести пятидневный период охлаждения после первого платежа по кредитному договору. Об этом сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков на конференции MFO Russia Forum 2021.

Сейчас период охлаждения при оформлении потребительского кредита составляет 14 дней. Таким образом, даже если 14 дней истекли, а первой оплаты еще не было, то у заемщика есть еще пять дней после нее, чтобы подумать.

«И в этом плане идея, которая предлагалась, – это увеличение периода охлаждения до пяти календарных дней с момента первого платежа по договору, но, соответственно, не менее 14 календарных дней, как это есть и сейчас. В рамках концепции предполагается, что такое увеличение периода охлаждения будет также способствовать большей осознанности действий со стороны заемщиков, а также помогать в ситуации, когда заемщик обратил внимание на свои расходы только при первом платеже, но период охлаждения уже прошел», – отметил Чирков.

Кроме того, ЦБ предложил включать в полную стоимость кредита помимо процентов и суммы основного долга также любые иные платежи заемщика в пользу кредитора и третьих лиц, если эти платежи либо связаны с кредитом, либо осуществляются за дополнительные услуги, которые предоставляются при получении потребительского кредита.

«Это достаточно важная новелла. По сути, она охватывает все те платежи, которые заемщик производит либо в связи с кредитом, либо в связи с дополнительными платными услугами, которые он получает в момент кредитования. Рассчитанный ПСК таким образом представляется наиболее полным и объективно отражающим все расходы заемщика», — подчеркнул представитель ЦБ.

Также Банк России планирует урегулировать ситуацию, когда в договоре прописываются разные значения ПСК, разные процентные ставки. Регулятор предполагает, что в такой ситуации ПСК должен рассчитываться из максимально возможной суммы платежа.

Ранее в сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, предложила ужесточить расчет ПСК для всех видов кредитов, чтобы заемщики могли видеть настоящую стоимость кредита со всеми дополнительными опциями.