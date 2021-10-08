Российские фондовые индексы выросли по итогам основной торговой сессии в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,24% и составил ровно 4 238 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,38% — до отметки 1 860,96 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Норникеля» (плюс 1,38%), СберБанка (плюс 0,96%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,94%), МТС (плюс 0,15%). Зафиксировано падение цены на акции Mail.ru (минус 2,26%), Мосбиржи (минус 1,38%), «Газпрома» (минус 1,03%), «Магнита» (минус 0,64%), «Яндекса» (минус 0,39%), «Полюса» (минус 0,28%).



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что в пятницу торги проходили на неоднозначном внешнем фоне: настрой на биржах США был нейтральным, на торговых площадках Европы умеренно негативным, а на нефтяном рынке царил позитивный настрой.

«На мировых фондовых биржах в пятницу не наблюдалось единства в настроениях, а реакция на ежемесячные данные по рынку труда в США в итоге оказалась нейтральной. Российский рынок продолжал движение наверх во многом благодаря корпоративным историям. На следующей неделе запланирован выход большого числа интересных макроэкономических данных, а также старт сезона квартальных отчетностей в США с результатами банков JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs, что может усиливать волатильность на рынках. Американский рынок пока не дает однозначных сигналов на развитие краткосрочного роста, в то время как цены на нефть и газ при прочих равных вполне могут предпринимать новые попытки повышения», — полагает аналитик.