Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 71,77 рубля, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 83,04 рубля (плюс 21 копейка).

В ходе торгов было проведено 38,3 тыс. сделок с долларом на 2,2 млрд долларов и 6,3 тыс. сделок с евро на 304,4 млн евро. Курсовые диапазоны составили 71,65—72,06 рубля за доллар и 82,84—83,32 рубля за евро.

«Потери рубля к окончанию рабочего дня были минимальными среди валют — аналогов развивающихся стран. Основное снижение рубля пришлось еще на утренние часы, однако выше 72 рублей доллар встретил явное сопротивление и в течение оставшегося дня постепенно скорректировался в район 71,7—71,75 рубля за доллар. Рубль продолжает получать поддержку с рынка нефти, где котировки марки Brent были близки к обновлению очередного максимума с октября 2018 года, тем не менее дальнейшее продвижение российской валюты в сторону 70 рублей за доллар сдерживается механизмом бюджетного правила и неспокойной обстановкой на глобальных финансовых рынках», — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.