В тройку наиболее успешно реализующихся нацпроектов входят «Культура», «Жилье» и «Экспорт». Об этом вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил в пятницу на совещании по вопросам мониторинга выполнения национальных проектов.

По словам Григоренко, на текущий момент реализация запланированных на 2021 год мероприятий в рамках нацпроектов составляет порядка 87%.

«Я могу назвать три лучших национальных проекта на сегодняшний день — «Культура», «Жилье» и «Экспорт». По «Жилью» и «Культуре» у нас порядка 99% выполнение от запланированного. По «Экспорту» чуть-чуть пониже, но это вот три лидера на сегодняшний день», — сказал вице-премьер журналистам по итогам совещания.