В тройку наиболее успешно реализующихся нацпроектов входят «Культура», «Жилье» и «Экспорт». Об этом вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил в пятницу на совещании по вопросам мониторинга выполнения национальных проектов.
По словам Григоренко, на текущий момент реализация запланированных на 2021 год мероприятий в рамках нацпроектов составляет порядка 87%.
«Я могу назвать три лучших национальных проекта на сегодняшний день — «Культура», «Жилье» и «Экспорт». По «Жилью» и «Культуре» у нас порядка 99% выполнение от запланированного. По «Экспорту» чуть-чуть пониже, но это вот три лидера на сегодняшний день», — сказал вице-премьер журналистам по итогам совещания.
Расходы на нацпроекты в ближайшие три года планируется увеличить на 340 млрд рублей, или на 4% относительно заложенных ранее уровней, пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета. Таким образом, в 2022—2024 годах траты на приоритетные цели составят 8,4 трлн рублей.