Максимальный размер пособия по безработице в следующем году предлагают увеличить до 12 792 рублей. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов , сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

«Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, — 12 792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года», — рассказали в министерстве.

В Минтруде уточнили, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а во вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.

«Напомним, что максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Оно призвано заместить заработок на период поиска работы. Минимальное же пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде не работали, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия», — добавили в ведомстве.