Специальная комиссия Банка России за время своей работы с 28 января 2018 года по 1 октября 2021-го получила 1 040 обращений от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с тем, что их деловая репутация или квалификация признаны не соответствующими установленным требованиям. Соответствующий отчет размещен на сайте ЦБ.

Специальная комиссия Центробанка была создана 28 января 2018 года для рассмотрения жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России, о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами. Всего за время работы в нее поступило 1 040 обращений, из них 849 на 1 октября 2021 года было рассмотрено.

Из рассмотренных обращений по 352 жалобам (41%) принято решение об отказе в удовлетворении, 497 обращений (59%) удовлетворено.

В III квартале 2021 года в комиссию поступило 67 жалоб, рассмотрено 85 жалоб, из них 48 удовлетворены, в удовлетворении 37 отказано. Для сравнения: в III квартале 2020 года в комиссию поступило 33 жалобы, рассмотрено 25, из них 18 удовлетворены, в удовлетворении 7 жалоб отказано.

«В разрезе должностей, занимаемых обратившимися в комиссию лицами, наибольший удельный вес в общем количестве жалоб, поступивших в III квартале 2021 года, составляли жалобы членов совета директоров (12 жалоб), лиц, осуществлявших функции единоличных исполнительных органов финансовых организаций (11 жалоб), крупных владельцев, контролеров крупных владельцев и их единоличных исполнительных органов (9 жалоб), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (8 жалоб)», — отмечается в отчете Центробанка.