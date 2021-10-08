Центробанк напомнил ломбардам о том, что они обязаны страховать имущество на весь период нахождения в залоге или хранения. Об этом идет речь в информационном письме Банка России , направленном участникам рынка.

В пояснении Центробанка говорится, что по закону ломбард обязан за свой счет страховать в пользу потребителя риск утраты и повреждения вещи, принятой в залог или на хранение, на сумму, равную сумме ее оценки на весь период нахождения имущества в ломбарде.

В то же время Банк России выявил случаи, когда ломбарды страхуют имущество только на определенную дату. Регулятор считает такую практику недобросовестной, поскольку принятые вещи должны быть застрахованы независимо от сроков передачи ломбардом отчетов, описей или иных документов страховщику.