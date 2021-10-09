Freedom Holding Corp. снизила долю в «СПБ Бирже» до 2,36% с 9,73%. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.



Как отмечается, с 16 сентября 2021 года количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал биржи, снизилось до 2 693 672 штук.

Как пояснили в пресс-службе компании, Freedom Holding Corp. не выходила из капитала биржи, а перераспределила доли внутри холдинга. Так, в августе сообщалось о переводе холдингом доли в «СПБ Бирже» в размере 12,8% в пользу своих «дочек»: кипрскому брокеру и еще одной холдинговой компании.

ПАО «СПБ Биржа» является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. Основным акционером биржи является «НП РТС» с долей 17,8%.