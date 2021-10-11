Банки.ру обновил сервис по подбору полиса ипотечного страхования. Теперь пользователи финансового маркетплейса могут за несколько минут выбрать и оформить полис ипотечного страхования онлайн.



Сделать это можно всего в четыре шага:

Выбрать банк, где была оформлена ипотека, указать остаток кредита, пол и возраст. Найти выгодное предложение (сервис предлагает варианты исходя из индивидуальных условий пользователя). Заполнить анкету. Оплатить полис онлайн и получить его на e-mail.

Сервис пока предоставляет предложения двух страховых: «Зетта Страхование» и «Абсолют Страхование», но скоро этот список пополнится другими компаниями, которые работают со всеми популярными ипотечными банками, включая СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и другие.

«Перед тем как запустить обновленный сервис, мы провели ряд исследований нашей целевой аудитории, которые показали ее высокую заинтересованность в онлайн-сервисах по оформлению и продлению страховых продуктов, в том числе полисов ипотечного страхования. Какие преимущества получит наш пользователь? Точный расчет стоимости продукта и практически моментальную отправку полиса на e-mail после оплаты, то есть не понадобится никуда ехать или оставлять дополнительные запросы страховым агентам, чтобы подобрать вариант с лучшей ценой», — прокомментировала директор вертикали «Страхование» Банки.ру Елена Перфильева.