Пассажирам троллейбусов транспортных предприятий ПМУП «Городской транспорт» и ГУП РК «Карелавтотранс» Петрозаводска стала доступна оплата проезда транспортной картой «Тройка». Сейчас карта «Тройка» принимается в пилотном режиме, по итогам проведения пилотного проекта планируется масштабирование системы на территории всей республики, сообщает пресс-служба СберБанка.



«Внедрение «Тройки» станет еще одним шагом на пути к модернизации системы общественного транспорта Петрозаводска и повышению комфорта пассажиров. Новая технология позволяет применить широкий спектр гибких тарифов, что, в частности, дает возможность льготным категориям граждан пользоваться правом на бесплатный проезд без дополнительного посещения троллейбусного управления», — отметил председатель Северо-Западного банка СберБанка Виктор Вентимилла Алонсо.



Напомним, карта «Тройка» — единая транспортная карта для всех регионов присутствия. Пассажир может использовать свою карту в Москве, Туле, Петрозаводске, а также в других регионах, где организован прием «Тройки». Кроме того, карту можно привязать к личному кабинету пассажира, быстро пополнить ее несколькими способами: в банкоматной сети СберБанка, а также в мобильном приложении «Метро Москвы».

Чтобы оплатить проезд в транспорте, необходимо приложить карту «Тройка» к валидатору — деньги со счета будут списаны автоматически.

В банке отмечают, что в рамках проведения пилотного проекта помимо тестирования транспортной карты «Тройка» на части маршрутов запланировано использование нового вида терминального оборудования, которое предоставит СберБанк.

В настоящее время карта «Тройка» доступна в девяти регионах России.

