Инфляция в РФ в 2021 году вряд ли превысит 6,5—7%, возможно, будет ниже; цены на продукты питания после аномального роста должны скоро выправиться, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Моя оценка сейчас, на сегодняшний день, где-то в районе 6,5—7%, в этом диапазоне. Может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы. Выше вряд ли», — сказал Белоусов.

Он также отметил, что не стал бы сбрасывать со счетов вероятность роста цен по итогам года на уровне 6%.

«Темпы около 6% я бы пока не стал сбрасывать, может, не 5,8% (как в прогнозе Минэкономразвития. — Прим. ред.), а около 6%. Но реально сейчас очень трудно прогнозировать. Почему? Потому что у нас в этом месяце (сентябре. — Прим. ред.) возникли некоторые аномальные траектории, в части прежде всего продуктов питания, но думаю, что они сейчас выправятся», — добавил он.

В соответствии с базовой версией обновленного прогноза социально-экономического развития инфляция в России к концу года составит 5,8%, в консервативной — может достичь 6%. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что есть риски превышения инфляцией базового уровня в 5,8%.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7—6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.