Созданный СберБанком сервис по продаже готового бизнеса «Портал DA» запустил новую версию мобильного приложения. Обновленное приложение уже доступно в AppStore, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В версии 2.0 пользователям «Портала DA» представлена новая механика поиска активов, внедрена интеллектуальная рекомендательная система, более удобный интерфейс и навигация, появился чат для эффективных коммуникаций с продавцами. Кроме того, теперь в приложении можно найти актив не только для покупки, но и для аренды», — говорится в релизе.



До конца текущего года «Портал DA» планирует запустить для своих клиентов-покупателей сопровождение полного цикла сделки. Как поясняется, сервис дочерней компании АБК — «Агент в торгах» — позволит любому клиенту принять участие в торгах, а весь процесс поиска объекта, регистрации и участия в аукционе за него выполнят профессионалы АБК. Также при помощи сервиса электронной регистрации договоров от «Сбер А» пользователь «Портала DA» сможет дистанционно оформить право собственности на недвижимость.

В настоящий момент на «Портале DA» размещается более 10 тыс. активов на сумму 315 млрд рублей. Продавцами являются более 2 тыс. пользователей: частные и государственные компании, банки, арбитражные управляющие, организаторы торгов. Все продавцы размещают свои активы на «Портале DA» бесплатно и напрямую общаются с потенциальными покупателями.