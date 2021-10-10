Страховщики выплатили более 500 млн рублей за гибель российского космического аппарата «Блиц-М», который в декабре 2019 года не смог отделиться от разгонного блока «Бриз-КМ», говорится в материалах страховой компании «Ингосстрах».

Отмечается, что в 2020 году убытки страховщиков по рискам «Роскосмоса» из-за спутника «Блиц-М» составили 501 млн 397 тыс. рублей.

Космический аппарат — стеклянный сферический спутник — «Блиц-М» должен был использоваться в качестве цели для калибровки наземных лазерных и радиотехнических станций, следящих за космическими объектами, а также для помощи в определении параметров вращения планеты и уточнения гравитационного поля Земли.



Он был запущен в декабре 2019 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Рокот» вместе с тремя аппаратами связи «Гонец-М». «Блиц-М» вышел на расчетную орбиту, но не отделился от разгонного блока «Бриз-КМ», в результате чего не смог использоваться по назначению.



Также сообщается, что предшественник «Блиц-М» — спутник «Блиц», выведенный на орбиту в сентябре 2009 года, в январе 2013 года был уничтожен в результате столкновения с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С.