Рубль незначительно укрепляет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,81 рубля, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,1 рубля (минус 4 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 71,77—71,9 рубля за доллар и 83,06—83,2 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.