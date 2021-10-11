Цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минстроя. К середине 2022 года баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в крупных городах придет к равновесию, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, уточнив, что стабилизации цен будет способствовать ввод в эксплуатацию новых жилых домов.

По словам главы ведомства, в некоторых субъектах РФ цены на недвижимость продолжают расти, однако в большинстве регионов они стабилизировались. «Спрос остается, предложение только продолжает нарастать. Сегодня все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят. В столицах, конечно, наших крупных регионов пока спрос очень высокий, и там цены пока либо замерли, либо начали расти. Есть снижение по количеству ипотечных сделок. Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке, — отметил министр.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, Россия вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье во II квартале 2021 года. Как считают эксперты, скачок связан с превышением спроса над предложением. Интерес покупателей подняли специальные кредитные условия и расширение программы материнского капитала. Льготная ипотека на новостройки под 6,5% была запущена в середине апреля 2020 года в качестве антикризисной меры. С 1 июля 2021 года программу продлили еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5% до 7%, предельную сумму займа установили на уровне 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит кредита составлял 12 млн рублей, в остальных субъектах — 6 млн.

С 1 августа Центробанк принял первые меры по охлаждению рынка ипотеки, повысив надбавки к коэффициентам риска по соответствующим кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20%). Мера должна убрать с рынка «лишних людей» — слишком закредитованных или недобросовестных заемщиков, неквалифицированных инвесторов, а также умерить пыл банков в привлечении сомнительных заемщиков. В результате доля ипотек, выданных на покупку строящегося жилья, снизилась до 22% (в первом полугодии 2021 года она составляла 26%).

Также повышение стоимости жилья связывали с дефицитом рабочих рук. Например, по словам столичных властей, в Москве в сентябре не хватало около 200 тыс. строителей-мигрантов. 7 октября Кабмин принял постановление по пилотному проекту о ввозе граждан Узбекистана для работы в строительстве. Согласно документу, предельное число трудовых мигрантов в рамках проекта составит 10 тыс. человек.

Пока стоимость жилья в крупных городах продолжает бить рекорды. Например, по данным аналитиков компании «Метриум», средняя цена 1 кв. метра в новостройках массового сегмента Москвы в сентябре этого года была на 35% больше, чем в сентябре 2020 года. Как сообщила руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева, за январь — сентябрь 2021 года цены на первичном рынке в Северной столице в сегменте масс-маркета выросли на 21,5% — до 175,9 тыс. рублей за 1 кв. метр.