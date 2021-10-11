Минфин предложил усовершенствовать институт налоговой тайны — узаконить ее передачу по заявлению ее собственника, фактически компаниям будет предоставлено право распоряжаться налоговой тайной по своему усмотрению через ФНС; переданы будут только те данные, доступ к которым открыл налогоплательщик, и исключительно тем, кому он разрешил; инициатива вошла в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы», пишут «Ведомости», ссылаясь на представителей Минфина.

Ранее начальник контрольного управления ФНС Максим Чаликов анонсировал запуск сервиса, который должен будет расширить возможности оценки предпринимательских рисков и работать по принципам социальной сети — налогоплательщик для получения информации о контрагенте сможет «постучаться» в его личный кабинет и получить необходимую для себя информацию, условное название сервиса – «Климат-контроль».

ФНС планировала запустить «Климат-контроль» уже к концу 2020 года, указано в паспорте проекта развития автоматизированной системы «Налог 3»; сервис предназначен как для компаний на общей системе налогообложения, так и для бизнеса на спецрежимах и индивидуальных предпринимателей, следует из документа.

Президент РФ ввел уголовное наказание за доступ к коммерческой тайне через шантаж и обман

Президент России Владимир Путин утвердил поправки, вводящие уголовную ответственность за получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем обмана или шантажа, а также расширяющие основания для привлечения к ответственности за разглашение данных о мерах безопасности в отношении сотрудников правоохранительных органов. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, идея актуальна в свете обеления отдельных отраслей, либерализация законодательства о налоговой тайне – это шаг вперед по созданию систем обмена данными, построению скоринга для получения налогоплательщиками различных услуг, в том числе от государства; в частности субсидий, заранее предодобренных кредитов и так далее.

Как считают эксперты, обмен налоговой тайной – потенциально очень интересный компаниям сервис – например, для более качественной реализации принципа «знай своего контрагента»; активное внедрение услуги не должно привести к повышению административной нагрузки на бизнес, например к необходимости давать множество разрешений на доступ к налоговой тайне для каждого конкретного контрагента; также в запуске сервиса заинтересованы участники госзакупок, честные компании высококонкурентных отраслей, которые надеются на защиту от недобросовестных предпринимателей, демпингующих на рынке за счет налоговой экономии.

Для экосистем предложили ввести аналог банковской тайны

Эксперты считают, что законодательство о персональных данных следует ужесточать вне зависимости от того, где применяются сведения о гражданах.