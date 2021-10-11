Минфин предложил усовершенствовать институт налоговой тайны — узаконить ее передачу по заявлению ее собственника, фактически компаниям будет предоставлено право распоряжаться налоговой тайной по своему усмотрению через ФНС; переданы будут только те данные, доступ к которым открыл налогоплательщик, и исключительно тем, кому он разрешил; инициатива вошла в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы», пишут «Ведомости» , ссылаясь на представителей Минфина.

Ранее начальник контрольного управления ФНС Максим Чаликов анонсировал запуск сервиса, который должен будет расширить возможности оценки предпринимательских рисков и работать по принципам социальной сети — налогоплательщик для получения информации о контрагенте сможет «постучаться» в его личный кабинет и получить необходимую для себя информацию, условное название сервиса – «Климат-контроль».

ФНС планировала запустить «Климат-контроль» уже к концу 2020 года, указано в паспорте проекта развития автоматизированной системы «Налог 3»; сервис предназначен как для компаний на общей системе налогообложения, так и для бизнеса на спецрежимах и индивидуальных предпринимателей, следует из документа.

Президент РФ ввел уголовное наказание за доступ к коммерческой тайне через шантаж и обман Президент России Владимир Путин утвердил поправки, вводящие уголовную ответственность за получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем обмана или шантажа, а также расширяющие основания для привлечения к ответственности за разглашение данных о мерах безопасности в отношении сотрудников правоохранительных органов. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, идея актуальна в свете обеления отдельных отраслей, либерализация законодательства о налоговой тайне – это шаг вперед по созданию систем обмена данными, построению скоринга для получения налогоплательщиками различных услуг, в том числе от государства; в частности субсидий, заранее предодобренных кредитов и так далее.

Как считают эксперты, обмен налоговой тайной – потенциально очень интересный компаниям сервис – например, для более качественной реализации принципа «знай своего контрагента»; активное внедрение услуги не должно привести к повышению административной нагрузки на бизнес, например к необходимости давать множество разрешений на доступ к налоговой тайне для каждого конкретного контрагента; также в запуске сервиса заинтересованы участники госзакупок, честные компании высококонкурентных отраслей, которые надеются на защиту от недобросовестных предпринимателей, демпингующих на рынке за счет налоговой экономии.