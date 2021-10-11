Новую сторублевую купюру россияне смогут увидеть только в конце следующего года, пишут «Известия» со ссылкой на данные зампреда Центробанка Михаила Алексеева. По его словам, эскизный проект модифицированной банкноты утвержден, в 2022 году планируется изготовить ее и выпустить в обращение.

Алексеев отметил, что при этом насыщение платежного оборота модифицированными банкнотами будет происходить постепенно. «Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», — уточнил он.

Зампред Банка России добавил, что в последующие годы новые и сейчас используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, точно так же, как это происходит сейчас с разными модификациями других банкнот. «И это соответствует международной практике. Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой и она сразу заменит нынешние сто рублей», — предупредил Алексеев.

По оценке ЦБ, в 2023–2025 годах будет происходить постепенное насыщение оборота новыми сторублевками, а в 2026–2029 годах их доля станет весьма значительной.

В конце марта ЦБ заявил о планах выпуска в 2022–2025 годах модернизированных банкнот с новым дизайном шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. На лицевой стороне новых купюр планируется разместить изображения объектов, находящихся в столицах различных федеральных округов, а на оборотной — достопримечательности, расположенные на территории соответствующего федерального округа.

Как заявил в интервью в июле этого года Алексеев, в ходе масштабного обновления бумажных денег банкноты каждого номинала получат собственный уникальный серийный номер. Модифицированные купюры будут немного отличаться по цвету от предшественниц. Первой в обороте в 2022 году появится новая сторублевка. Уже известно, какие достопримечательности будут изображены на лицевой стороне: Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ.