Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в обороте пищевую продукцию, произведенную в Китае, которая не соответствует обязательным требованиям российского законодательства. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В частности, в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, яйце с десертом из шоколадного крема от разных производителей были обнаружены ДНК генетически модифицированных кукурузы и сои. Содержание запрещенных компонентов в некоторых образцах превышено в пять раз от допустимых норм. При этом на маркировке продукции информация о содержании генетически модифицированных компонентов отсутствует.

«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 51 федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с 11 октября 2021 года до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию РФ», — сказано в сообщении.