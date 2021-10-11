Российские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,62% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 264,26 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,73% — до отметки 1 874,52.

По мнению главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, с утра в понедельник сложились все основания для продолжения подъема российского рынка акций.

«Самое главное – на 1,6% дорожает нефть, которая является главным локомотивом роста. Одним из краткосрочных драйверов подъема стала пятничная статистика по числу активных буровых установок, согласно которой показатель вырос на 5 единиц, что примерно вдвое ниже, чем за последние недели. На этой неделе нефть будет тестировать на прочность отметку 85 долларов за баррель, следующее сопротивление расположено в районе 87 долларов. Осадить нефтяных «быков» могли бы Штаты, начав распродажу нефти из стратегических резервов. Разговоры об этом идут, но американское власти пока говорят, что к такому шагу прибегать не намерены. В связи с этим ждем сегодня роста акций «нефтянки», — отметил аналитик.