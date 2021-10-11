В страховании имущества и страховании от несчастных случаев число недобросовестных попыток получения страхового возмещения становится больше, сделали вывод эксперты департамента безопасности страховой компании «Согласие». Причины: расходы на реализацию планов невелики, а практика в правоохранительных органах и судах по этим видам страхования небольшая, поясняют они.



Страховщики замечают, что бывают и разовые случаи, когда страхователь пытается завысить причиненный ущерб, и действия организованных преступных групп, в которых четко распределены роли.

Например, страхователь совместно с другими лицами застраховал старый заброшенный дом, затем сжег его и заявил об убытке. Еще недавно сотрудники департамента безопасности «Согласия» предотвратили мошенничество на сумму 52 млн рублей. В компанию обратился владелец магазина меховых изделий, оформив договор страхования на дорогостоящий товар. После заключения договора бизнесмен сообщил о страховом случае. По его словам, из-за ремонтных работ в торговом центре, где располагался меховой бутик, шубы получили загрязнения, потеряли товарный вид и оказались непригодными к продаже. В ходе служебного расследования сотрудникам департамента безопасности «Согласия» удалось выяснить, что товар пострадал до заключения договора страхования. Владелец магазина признался, что, осознав масштаб ущерба его бизнесу, он попытался получить страховую выплату мошенническим путем. Страхователь добровольно отозвал свое заявление в компанию.

Еще одна «острая» детективная история, сообщили страховщики, охватила сразу несколько регионов страны. Клиент страховой компании «Согласие», предприятие в Смоленской области, сообщил о хищении застрахованного груза — 20,9 тонны семян белой горчицы. Неизвестные злоумышленники обманули сотрудника компании-страхователя, представившись представителями организации-грузоперевозчика, и ввели в заблуждение неосведомленного об их планах водителя. Горчица была получена на складе в Республике Татарстан и начала путешествие по стране. Преступники сообщили водителю, что все 20,9 тонны нужно доставить на склад в Воронежской области. Между тем реальным местом назначения был Брянск. Расплатившись с водителем за перевозку, похитители присвоили груз. Сотрудники департамента безопасности «Согласия» организовали и провели профессиональные мероприятия: выяснили, где разгружали горчицу и на каком складе, принадлежащем местному предпринимателю, хранились мешки, похожие на похищенные. К месту обнаружения были вызваны сотрудники полиции и представитель клиента, который опознал имущество. В результате совместной работы сотрудников полиции Воронежской области и департамента безопасности «Согласия» похищенная горчица была возвращена владельцу. Операция заняла около трех недель.

Также при рассмотрении убытков, связанных со страхованием жизни и здоровья, в Москве, Смоленске, Краснодарском и Алтайском краях, Кемеровской области и Ингушетии департамент безопасности «Согласия» выявил и пресек действия организованных групп, которые специализировались на инсценировке несчастных случаев и действовали в сговоре с медицинскими работниками.

Всего в 2020 году департамент безопасности «Согласия» предотвратил выплаты по случаям с признаками мошенничества (без учета моторных видов страхования) на 1,1 млрд рублей.

В то же время в автостраховании сокращается число недобросовестных попыток получения страхового возмещения, замечают эксперты. По их словам, страховые компании научились эффективно противодействовать таким попыткам, а правоохранительные органы и суды накопили практику ведения подобных дел.

