«ДОМ.РФ» до конца 2021 года планирует запустить цифровой сервис для индивидуального жилищного строительства в рамках стратегической инициативы «Мой частный дом», сообщила пресс-служба компании.

В релизе уточняется, что новая инициатива «Мой частный дом», утвержденная правительством РФ, нацелена на комплексное развитие ИЖС. Для ее реализации в «ДОМ.РФ» готовится к запуску сервис «Цифровое строительство», который позволит гражданам фактически в режиме онлайн запускать строительство индивидуальных домов.

«Для стандартизации частного домостроения проведен конкурс типовых проектов частных домов и социальных объектов, что позволит запустить доступную ипотеку на ИЖС и привлечет на рынок крупных застройщиков. Активная работа ведется в части законодательного регулирования – при участии «ДОМ.РФ» подготовлен законопроект о внедрении в сегменте проектного финансирования и счетов эскроу», — сообщили в компании.

Параллельно ведется работа еще по двум инициативам, касающимся строительного сегмента. «Новый ритм строительства», в частности, предусматривает дальнейшую цифровизацию отрасли. В рамках этого направления «ДОМ.РФ» совершенствует Единую информационную систему жилищного строительства, разрабатывает сервисы для граждан, банков и застройщиков, создал «Цифровую академию», занимается развитием цифровой ипотеки и секьюритизации электронных закладных.

Инициатива «Инфраструктурное меню» предусматривает применение различных инструментов создания социальных, инженерных, дорожных, коммунальных объектов для нового жилищного строительства. Один из ключевых пунктов меню – облигации «ДОМ.РФ» для финансирования строительства инфраструктуры. Планируемый объем программы инфраструктурных облигаций на 2021—2024 годы составляет 150 млрд рублей. Состоялся дебютный выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей, утверждены пилотные проекты в Челябинской, Тюменской и Тульской областях.