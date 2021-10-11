«Росгосстрах» улучшил условия пакетного страхования недвижимости и домашнего имущества, при котором в компании одновременно страхуются сразу два объекта, принадлежащих одному человеку или его близким родственниками, сообщила пресс-служба компании.

Акция «Двойная выгода» позволяет клиенту при заключении им двух новых договоров страхования имущества физических лиц (ИФЛ) для себя и ближайших родственников получить выгоду до 15% или до 30% — при одновременной пролонгации действующего договора страхования ИФЛ и заключении нового.

В компании уточнили, что акция действует в 2021 году, но понижающие коэффициенты к действующему тарифу сохраняются и при возобновлении в следующем году договоров страхования жилья и имущества, заключенных в рамках «Двойной выгоды».

В акции участвуют как классические продукты имущественного страхования «Росгосстраха» («Квартира Актив», «Квартира Престиж», «Дом Актив», «Дом Классика», «Дом Престиж», «Коттедж Сервис», «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение»), так и новые страховые «конструкторы» «Квартира в деталях» и «Дом в деталях».

В компании уточнили, что одновременно расширен перечень услуг, оказываемых в рамках различных полисов. Например, в покрытие включены юридическая помощь по гражданским и административным делам, услуга сбора документов за клиента по страховому случаю. Опцией, которую может выбрать клиент, является оплата гостиницы для временного проживания после страхового случая. В ряде пакетов доступны услуги «Телемедицины».