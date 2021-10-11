Евросоюз рассматривает возможность ужесточения контроля над отделениями зарубежных банков в сообществе в соответствии с правилами «Базель III», усиливающими требования к банковскому капиталу и вводящими новые нормативные требования по ликвидности. Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно заявлению Еврокомиссии (ЕК), активно обсуждаемые новые предложения «соответствуют международным обязательствам по внедрению стандартов «Базель III», но в них будут внесены изменения, отражающие специфику экономики и банковского сектора ЕС». По данным издания, такие меры предусматривают укрепление сотрудничества между органами банковского надзора в отношении даже небольших отделений, «минимальную гармонизацию» требований к капиталу и ликвидности для отделений, напрямую принадлежащих зарубежным финансовым институтам.

Финансовые регуляторы будут постоянно анализировать ситуацию с отделениями зарубежных банков и решать, имеет ли смысл превращать их в дочерние компании. В соответствии с разрабатываемыми Брюсселем предложениями органы финансового контроля смогут вынудить банки превратить некоторые из своих европейских филиалов в дочерние компании, если деятельность отделений будет сочтена достаточно крупной и рискованной, сообщили газете лица, знакомые с планами ЕК.

Еврокомиссия должна опубликовать законопроект 27 октября, после чего он будет доработан Европарламентом и Советом ЕС.