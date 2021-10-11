Банк России вынес 11 октября 2021 года постановление о привлечении к административной ответственности страховой компании «Росгосстрах». Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Постановление в отношении страховщика вынесено по статье 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования»).

«Необоснованный отказ страховой организации, страхового агента, страхового брокера от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», — гласит соответствующая статья КоАП.

В номере постановления нет традиционного для Центробанка обозначения, указывающего, применено оно к должностному или юридическому лицу.

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает компании направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.