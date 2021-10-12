Финансовый маркетплейс Банки.ру признан самой популярной и самой большой онлайн-платформой — с наибольшим количеством интересных предложений от коммерческих банков, страховых и микрофинансовых компаний. Об этом свидетельствуют результаты исследования Tiburon Research , в ходе которого тестировалось утверждение «Самый большой финансовый супермаркет в России».



По мнению потребителей, Банки.ру стал абсолютным лидером, получив 52% голосов, второе место заняла онлайн-платформа Сравни.ру (21%), третью строчку поделили Банкирос.ру и Выберу.ру, набрав по 4%.

Как отмечают эксперты, пандемия стала одним из основных драйверов роста в секторе интернет-торговли. Помимо маркетплейсов, где можно приобрести одежду, продукты питания, то есть товары для ежедневного потребления, на рынке активное развитие получил сегмент финансовых маркетплейсов. Привычки покупателя изменились — теперь он не боится уже и финансовые продукты покупать онлайн, тем более что появилась возможность их сравнить между собой и тут же приступить к оформлению.



В тестировании приняли участие 200 мужчин и женщин в возрасте 25—60 лет из городов России с населением более 1 млн человек. Все респонденты — потребители финансовых услуг, посещали когда-либо один из финансовых супермаркетов: Банки.ру, Сравни.ру, Выберу.ру, Банкирос.ру. Онлайн-опрос проводился с помощью сервиса Quick Surveys. Респонденты из онлайн-панели получали на почту ссылку на опрос и самостоятельно отвечали на вопросы.