Количество IT-преступлений в России на фоне пандемии коронавируса выросло за последние два года в полтора раза и продолжает расти, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По его словам, под влиянием пандемии усилился процесс цифровизации общества, люди перешли на удаленный режим работы и учебы, в связи с чем возрастала их активность в Интернете. Также организации стали чаще задействовать электронные платформы для оказания услуг. Все эти факторы обусловили дальнейший рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

«В России их число за последние два года увеличилось в полтора раза и продолжает расти. Основную часть таких посягательств составляют мошенничества», — отметил Колокольцев.

МВД: повышение финансовой грамотности населения поможет искоренить дистанционных мошенников Проблему распространения IT-преступлений и дистанционных хищений в России не решить без повышения финансовой грамотности населения, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев.

«Несмотря на стремительную трансформацию современной преступности, появление новых вызовов и угроз региональной стабильности, нам удается оперативно реагировать на эти изменения посредством эффективного межгосударственного взаимодействия по защите граждан наших стран от противоправных посягательств», — добавил он.

По словам Колокольцева, несмотря на введенные ограничения из-за распространения коронавируса, правоохранительным органам СНГ удалось сохранить прежний уровень взаимодействия. «Создается совместная защищенная инфраструктура информационного обмена с применением специализированной мультисервисной сети. Текущий массив централизованных учетов Межгосударственного информационного банка составляет более 128 миллионов документов», — отметил глава МВД.