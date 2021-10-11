Заявки регионов Российской Федерации на инфраструктурные кредиты вдвое превысили утвержденные лимиты. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами.

«Инфраструктурные бюджетные кредиты показали свою востребованность. Интерес к ним со стороны субъектов Российской Федерации высокий. Заявки более чем в два раза превысили утвержденный лимит», — отметил глава Кабмина.

По словам Мишустина, в Кабмине рассчитывают, что эти средства станут стимулом для дальнейшего развития регионов. «Новая инфраструктура позволит поддержать развитие региональной экономики. А новые социальные и коммунальные объекты, дороги позитивно повлияют на жизнь людей», — заключил он.