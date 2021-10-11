Банк России установил официальные курсы валют на 12 октября.

Курс доллара понизился на 35,09 копейки, составив 71,6373 рубля (71,9882 рубля на 11 октября). Курс евро опустился на 19,75 копейки до 82,9273 рубля (с 83,1248 рубля на 11 октября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:43 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,63 рубля (минус 24 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:43 мск стоил 82,83 рубля (минус 32 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 71,56 до 71,9 рубля за доллар и от 82,75 до 83,2 рубля за евро.