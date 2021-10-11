Законопроект об ответственности промышленных предприятий за ликвидацию экологического вреда поддержан на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Закон начнет работать в России с 1 сентября следующего года, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко. По ее словам, этот закон станет ключевым в природоохранной сфере.

«Казалось бы, накопил отходы — будь добр, ликвидируй. Но зачастую такое имущество либо продается, либо собственник объявляет себя банкротом. Тогда груз экологических проблем фактически ложится на плечи государства, всех налогоплательщиков. А прибыль с деятельности предприятия получает собственник, создавший экологические проблемы. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип «намусорил — убери за собой», — приводятся в сообщении ее слова.

Власти предложили обязать компании страховать экологические риски Предлагается проанализировать данные о состоянии аварийности на объектах и изучить размер вреда окружающей среде, нанесенного в результате подобных аварий.

Вице-премьер подчеркнула, что соответствующее регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов.

Законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые позволяют прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Предлагается решить вопрос отчуждения проблемных объектов и ввести механизм контроля сделок. Если отчуждение произойдет более чем за пять лет до конца эксплуатации объекта, новый собственник должен представить документы, подтверждающие его финансовую устойчивость. Если же менее чем за пять лет — владелец помимо финансового обеспечения обязан иметь план по ликвидации, на который получено положительное заключение экологической экспертизы.